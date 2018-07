NOVOS SONS Nem Demônios, nem Cauby: é dia de hip hop no Bar Brahma. O famoso endereço recebe a partir de hoje (22) a happy hour Mondo Cane, depois que o espaço da Matilha Cultural, idealizadora do evento, ficou pequeno para o público. No som, os DJs Nuts, MZK e Wojtila. Av. São João, 677, metrô República, 3367-3602. Hoje (22), 20h. R$ 10 (até 21h, depois R$ 22).