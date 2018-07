Novos trechos são abertos na Marginal

Os trechos são entre a saída da Rodovia Presidente Dutra até 400 metros após a Ponte da Vila Maria, no sentido Castelo Branco; entre as pontes Julio de Mesquita Neto e Freguesia do Ó, no sentido Castelo Branco; e entre a Praça Nossa Senhora Oliveira e Rua Paulo Andrighetti, no entorno da Ponte da Vila Guilherme, no sentido Ayrton Senna.

CRONOGRAMA

Segundo o diretor de Engenharia da Dersa - estatal paulista responsável pelas obras -, Paulo Vieira de Souza, são previstas mais três datas para liberação dos novos trechos que estão sendo construídos. Serão mais 6,2 quilômetros liberados no dia 14 de janeiro, 9,6 quilômetros em 28 de fevereiro e outros 4,1 quilômetros em 27 de março, mesma data em que está prevista a inauguração do Trecho Sul do Rodoanel.

Prefeitura e governo estadual estimam que, com a entrega dos 30 quilômetros de pistas centrais da Marginal, a melhoria da velocidade média na via atinja 35%. Atualmente, a Marginal tem em sua extensão de seis a nove faixas. Com a expansão, ela passará a ter de 9 a 14 faixas, dependendo da região.