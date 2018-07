Novos trechos serão liberados hoje na Marginal do Tietê Dos três trechos da pista central da Marginal do Tietê que seriam liberados hoje, às 5 horas, apenas um estava aberto ao tráfego por volta das 7h30, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O trecho entre a Praça Nossa Senhora Oliveira e a Rua Paulo Andrighetti, no entorno da Ponte da Vila Guilherme, no sentido Ayrton Senna, foi desbloqueado para a circulação de veículos às 6 horas, segundo a CET.