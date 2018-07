Núcleo busca atores para a peça Coronado O Núcleo Experimental do Teatro Augusta está selecionando atores para a nova montagem do grupo, a peça Coronado, do dramaturgo norte-americano Dennis Lehane, com direção de David Rock. Os testes ocorrerão nos dias 13 e 14 de outubro, das 10 às 17 horas, no Teatro Augusta (Rua Augusta, 943) e serão agendados pela direção do espetáculo. A estreia da peça está marcada para janeiro de 2010. Os interessados em participar devem enviar o currículo e duas fotos 10x15 para o email montagemcoronado@gmail.com. Informações sobre as cenas para o teste podem ser encontradas no blog: www.coronado2010.blogspot.com.