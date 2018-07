Núcleo da USP abre site para debater instituição

"Com a proximidade das eleições para a reitoria, estamos debatendo o papel da instituição, as pesquisas, a estrutura, a burocracia, as greves. Há uma série de problemas que precisam ser discutidos e enfrentados", explica o diretor do núcleo, José Álvaro Moisés.

"Estamos sufocados por uma burocracia centralizadora que paralisa as inovações, amplia o número de funcionários, sobrecarrega os docentes com tarefas administrativas e multiplica as exigências e as instâncias para a tramitação dos processos que dependem, em última instância, do aval dos órgãos centrais", diz o manifesto assinado por Moisés e por outros intelectuais.

O texto coloca ainda que a USP não consegue responder, entre outros, à demanda por acesso ao ensino superior, à formação continuada e à pressão por uma interação mais estreita entre pesquisa, inovação e setor privado.