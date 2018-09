Núcleo de extensão da USP está fechado há cerca de dez dias

Fundado em 1992 na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP) com a proposta de oferecer atividades de extensão universitária, o Núcleo José Reis (NJR) está com as portas fechadas há ao menos dez dias. Alunos de um curso de extensão em divulgação científica tiveram as aulas interrompidas em razão de supostas irregularidades. Agora tentam continuar o curso em outra unidade da Cidade Universitária.

O fechamento das portas da ECA ao curso foi decisão do coordenador dos Núcleos de Apoio à Cultura e Extensão Universitária (Nace), Ciro Marcondes Filho, professor da ECA. Segundo ele, o NJR está em situação irregular e seus coordenadores não prestam contas dos valores recebidos pelos estudantes há dois anos. Marcondes Filho sustenta que o NJR não pode emitir certificados com selo da USP. Responsáveis pelo NJR nega as acusações.

Osmir Nunes, um dos coordenadores do NJR, disse que o dinheiro que recebe das mensalidades é insuficiente para as despesas da extensão. Uma mensalidade do curso, de um ano e meio, custa cerca de R$ 300. Hoje, 12 estudantes estão matriculados. No início do ano, eram 32. "No último mês, recebemos cerca de R$ 4 mil em mensalidades, sendo que pagamos R$ 2,5 mil aos professores."

Marcondes Filho afirmou que alunos matriculados no curso de extensão não serão prejudicados. "Vamos continuar o curso, com professores da USP. A ideia é manter o núcleo em funcionamento e estamos verificando a possibilidade de torná-lo gratuito." Ele defende a moralização dos cursos pagos na USP, que servem como especialização e geralmente são muito procurados, e diz que vem sendo hostilizado desde que passou a exigir a prestação de contas.

O curso era vinculado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, que ontem não se manifestou, assim como a ECA.

Nunes rebateu as críticas de Marcondes Filho, tachando o fechamento de "autoritarismo". Ele diz não compreender os motivos do fechamento e afirmou que a prestação de contas é feita bienalmente em relatório e que a mais recente teria sido entregue ao coordenador do Nace, que nega ter recebido o documento. Aos alunos, Nunes evitou falar os reais motivos do fechamento, o que veio à nota após uma manifestação de Ciro Marcondes Filho.