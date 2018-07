Núcleos estudam de violência a mudança climática

O projeto do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) sobre Educação, Divulgação e Epistemologia da Evolução Biológica é uma de 105 propostas de criação de NAPs que concorrem em um edital de R$ 70 milhões lançado pela USP no início deste ano. Sessenta projetos serão contemplados com recursos de até R$ 1,4 milhão cada um. O resultado sai em junho. No edital anterior, também de R$ 70 milhões, lançado no ano passado, 43 núcleos foram criados. Com isso, o total de NAPs na USP chegou a 62. A lista de temas abordados é muito diversa, incluindo desde materiais dentários a mudanças climáticas e estudos da violência. / H.E.