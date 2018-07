Nudez em site de juiz suspende julgamento nos EUA

O julgamento de um empresário de Los Angeles acusado de distribuir vídeos obscenos teve que ser suspenso depois que o juiz reponsável pelo caso admitiu que sua própria página na internet continha imagens sexualmente explícitas. O juiz federal do tribunal de recursos Alex Kozinski, de 57 anos, concordou em suspender o julgamento até segunda-feira e disse, em entrevista ao jornal Los Angeles Times, que não sabia que as fotos e vídeos explícitos no site podiam ser acessados pelo público. Entre as imagens colocadas na página do juiz estava a de uma mulher nua, de quatro, com o corpo pintado para parecer uma vaca, e um vídeo de um homem seminu junto com um animal de fazenda. Na entrevista ao Los Angeles Times, Kozinski afirmou que algumas das imagens poderiam ser "engraçadas", mas admitiu que outras eram inapropriadas. O juiz afirmou que pensava que o conteúdo arquivado em sua página era de uso particular, sem acesso público, mas acrescentou que dividiu parte do material com amigos. Depois da entrevista ao jornal americano, o juiz bloqueou o acesso público ao site. O pedido de suspensão do julgamento foi feito pela promotoria do caso, que requisitou tempo para explorar "um possível conflito de interesses". Vídeos O réu do caso julgado por Kozinsky é o empresário Ira Isaacs, de Los Angeles. Antes da suspensão do julgamento, os jurados já tinham passado horas assistindo a vídeos de bestialidade e fetichismo, apresentados como provas pela promotoria. Depois do início da polêmica em torno do juiz, Kozinsky escreveu para um outro site que sua página era de uso particular e de sua família e que ele acreditava que seu filho, Yale, era o responsável por carregar "um punhado" de materiais. "Todos na família arquivam coisas lá, eu não tinha idéia do que eram algumas das coisas", escreveu o juiz. "Com certeza, não me lembro de ter colocado algumas das coisas que estão lá", acrescentou. Além do material citado, o site de Kozinsky também continha fotos humorísticas e músicas no formato mp3. Stephen Gillers, professor de direito da Universidade de Nova York especializado em ética legal e que conhece Kozinsky a anos, afirmou que o juiz é um "tesouro do judiciário federal" americano, mas foi "gravemente negligente" por permitir que o material fosse descoberto em seu site. "A frase 'sóbrio como um juiz' tem repercussão junto ao público americano. Não queremos que eles (juízes) revelem sua personalidade privada. Isto vai perturbar muita gente", afirmou ao Los Angeles Times. Um porta-voz da senadora californiana Dianne Feinstein, integrante do Comitê do Senado americano para o Judiciário, afirmou que, se as acusações forem verdadeiras, será "um comportamento inaceitável para um juiz federal". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.