Nudez em trote na USP vira caso de polícia A confusão envolvendo um grupo feminista e estudantes veteranos no câmpus da USP de São Carlos que realizavam o evento Miss Bixete virou caso de polícia. Após pedido do Ministério Público, foi aberta uma investigação para apurar o que ocorreu na festa. As feministas afirmam que foram hostilizadas pelos alunos, que tiraram a roupa e mostraram seus órgãos sexuais.