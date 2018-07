Número 2 teria criado divisões na Igreja

Nos últimos dias, seu nome tem sido ligado à falta de transparência da Cúria e escândalos envolvendo a Justiça italiana. A crise no Banco do Vaticano fez com que vários cardeais o cobrassem, efetivamente, no último dia de reuniões da Congregação-Geral do Colégio Cardinalício, na segunda-feira, antes do início do conclave.

Bertone se defendeu dizendo que o Banco do Vaticano é, sim, transparente, mas não convenceu os cardeais que pedem por mudanças profundas na Cúria e apontam para ele como uma das pessoas que criaram profundas divisões na Igreja.

Pró-Cúria, Bertone defende a volta de um italiano para o comando da Santa Sé, após mais de 30 anos de papado de "estrangeiros". Mas, se o novo papa não sair da Itália, tem defendido o nome de d. Odilo Scherer, que atenderia a dois critérios: é o homem de confiança de um grupo no poder e, ao mesmo tempo, renovaria a imagem da Igreja ao se tornar o primeiro papa de fora da Europa em 1,3 mil anos.