Número 9 nas chamadas de celular é efetivo nesta 4ª A partir desta quarta-feira (17) não serão mais completadas as chamadas destinadas a telefones celulares do DDD 11 (ou seja, da capital de São Paulo e mais 63 municípios) marcadas com oito dígitos. Isso ocorrerá porque todos os telefones móveis da área do DDD 11 receberam o nono dígito no dia 29 de julho. Segundo informa a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), caso o usuário disque o número com oito dígitos nesta terça-feira, ouvirá uma mensagem com a informação de que o número mudou e que o 9 deverá ser acrescentado à frente do número. A chamada será finalizada sem que seja completada. As operadoras deverão informar sobre a nova forma de discagem até o dia 15 de janeiro de 2013.