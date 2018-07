Número de assassinatos cresce 15% no Estado de SP O número de homicídios dolosos no Estado de São Paulo aumentou 15,06% no primeiro bimestre de 2013, em comparação com os mesmos meses do ano passado. Segundo as estatísticas da criminalidade divulgadas, nesta segunda-feira, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado, foram registradas 787 mortes intencionais em janeiro e fevereiro. Em igual período de 2012, foram 684 ocorrências.