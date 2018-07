Número de brasileiros com Aids segue estável, diz ministério

De acordo com o Boletim Epidemiológico Aids/DST 2011, a redução da incidência (número de casos por 100 mil habitantes) foi de 18,8 habitantes em 2009 para 17,9 em 2010. Estima-se que 630 mil brasileiros vivam com Aids.

"O Brasil segue a tendência mundial de redução de casos e óbitos ao longo dos anos. As pessoas estão vivendo mais e melhor com a doença, graças ao acesso aos medicamentos", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em comunicado.

Na semana passada, um relatório anual divulgado pelo programa da ONU para o combate à doença (Unaids) mostrou que nunca houve tanta gente vivendo com o vírus da Aids - o número de soropositivos no mundo subiu de 33,3 para 34 milhões de pessoas entre 2009 e 2010.

A mortalidade pela Aids, que chegou a ser de 2,2 milhões de indivíduos por ano em meados da década passada, caiu para 1,8 milhão no ano passado, segundo à agência, devido à oferta mais ampla de medicamentos.

No Brasil, o boletim também sinaliza queda na taxa de mortalidade. Em 12 anos, a taxa de incidência baixou de 7,6 para 6,3 a cada 100 mil pessoas, queda de 17 por cento, informou o ministério.

Há, no entanto, aumento do número de casos entre homossexuais jovens. A porcentagem de casos na população de 15 a 24 anos caiu nos últimos 12 anos no país, porém entre os gays foi registrado aumento de 10,1 por cento na mesma faixa.

No ano passado, para cada 16 homossexuais dessa faixa etária vivendo com aids, havia 10 heterossexuais. Essa relação, em 1998, era de 12 para 10.

O Ministério da Saúde vai priorizar o público jovem na campanha do Dia Mundial de Luta Contra a Aids, que acontece em 1o de dezembro, já que a faixa etária de 15 a 24 anos é responsável por 11 por cento do total de casos de Aids no Brasil-- 66.698 casos de 1980 a 2011.

A epidemia concentra-se nos grandes centros, mas há avanço em direção a cidades menores, segundo o boletim.

Entre os menores de cinco anos de idade - casos relacionados à transmissão da mãe para o bebê durante a gravidez, o parto ou pelo leite materno - a taxa de incidência caiu 41 por cento de 1998 a 2010.

Segundo Jarbas Barbosa, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, essa redução demonstra "um impacto positivo da ampliação do acesso das mulheres ao diagnóstico no pré-natal".

(Por Tatiana Ramil)