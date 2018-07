Número de casos de dengue cai 24% até setembro

A pasta também apresentou um conjunto de ações estratégicas para enfrentamento da dengue durante o verão. Entre as medidas estão o incentivo financeiro a 989 municípios para qualificação das ações de prevenção e controle da doença e o monitoramento da situação pelas redes sociais.

O monitoramento da situação de epidemia pelas redes sociais irá funcionar como um sistema de vigilância complementar, possibilitando a análise, em tempo real, de informações sobre a dengue por região geográfica e municípios com população acima de 100 mil habitantes.

O Ministério também ampliará a realização do Levantamento Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), beneficiando 556 municípios, e a revisão e atualização do protocolo de manejo clínico para atendimento de crianças e adultos com a doença.

Para os locais com alta letalidade e casos, poderão ser utilizadas ações como o envio da Força Nacional de Saúde. A pasta ainda prestará assessoria aos Estados com maior risco, fará reuniões macrorregionais de mobilização com o objetivo de intensificar as medidas de prevenção e controle. O Grupo Executivo Interministerial definirá as ações intersetoriais do governo federal.