Número de casos de dengue no País sobe 109%

Cinco Estados registram epidemia e concentram 71% dos casos da doença: Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Goiás e Mato Grosso. Cinco municípios registram 34% de todos os casos de dengue no País. São eles: Campo Grande (MS), com 12.712 casos; Goiânia (GO), com 12.316 casos; Rio Branco (AC), com 5.056 casos; Porto Velho (RO), com 3.412 casos; e Aparecida de Goiânia (GO), com 3.280 casos.

De acordo com o coordenador do Programa Nacional de Controle de Dengue, Giovanini Coelho, o aumento de casos registrados neste ano está relacionado ao forte calor, ao alto volume de chuvas e ao crescimento da circulação do vírus dengue 1.

Existem quatro tipos de vírus de dengue - dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Quanto ao último (dengue 4), não há registro de circulação dele no Brasil. Os demais, cada ano, há uma circulação maior de um dos tipos e o dengue 1 há muitos anos não circulava de forma tão intensa como a registrada neste ano. Justamente por isso, há um número maior de pessoas suscetíveis ao vírus, que podem contrair a doença.

Outros Estados despertam preocupação do ministério. Minas Gerais este ano notificou 15.626 casos nas primeiras seis semanas de 2010. São Paulo apresentou 2.930 casos e o Distrito Federal, 1.167 casos.

Por enquanto, foram registradas 21 mortes por dengue no Brasil. A maior preocupação, de acordo com Coelho, é agora com os Estados do Nordeste, que apresentam grande suscetibilidade ao desenvolvimento da epidemia no País, isto porque, a partir de março, inicia-se o período de chuvas mais intensas na região.