Número de casos de nova gripe no Brasil sobe para oito

De acordo com um comunicado do ministério, um dos novos casos confirmados no domingo é do Rio de Janeiro. Esse caso tem vínculo com um doente no Estado que contraiu a doença no México e já havia passado a doença para outro paciente. Trata-se, portanto, do segundo caso autóctone no país, que conta ainda seis pessoas que contraíram a doença em viagem ao exterior.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, como os dois casos de transmissão autóctone estão fortemente vinculados ao primeiro que contraiu a doença no México, a transmissão do vírus no Brasil é limitada, "sem evidência de transmissão sustentada".

O paciente que teve a doença confirmada no domingo foi internado, tratado e apresentava quadro clínico estável.

O segundo caso confirmado no domingo, segundo o ministério, é do Rio Grande do Sul. A vítima esteve em vários países europeus (Alemanha, República Checa, Hungria, Áustria, Itália e Espanha) antes de voltar ao país. Ela apresentou os primeiros sintomas em 3 de maio e esteve em Madri antes de voltar ao Brasil, no dia 4. Procurou os serviços de saúde no último dia 7 e passa bem.

Segundo o Ministério da Saúde, sete países apresentam atualmente a transmissão autóctone da doença, sendo que apenas os EUA e o México possuem uma "transmissão sustentada": México e EUA. Além deles, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália e Brasil integram a lista dos países com casos de transmissão de pessoa para pessoa.

A doença já infectou mais de 4.379 pessoas em 29 países, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Desse total, 49 pessoas morreram.

