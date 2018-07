Número de celular com 9 dígitos funciona sem problema

O diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), Eduardo Levy, afirmou que os equipamentos das operadoras de telefonia não apresentaram problemas com a migração dos sistemas. "Pode ter acontecido algum problema pontual, que pode ser acertado ao longo deste domingo. Com a quantidade de celulares existentes, nem sempre as chamadas são perfeitas. Pode haver alguma perda, mas o comportamento está dentro da normalidade", afirmou.

Segundo Levy, a expectativa é de que os sistemas de telefonia funcionem normalmente nesta segunda-feira, quando o tráfego nas redes é mais intenso em relação ao domingo. Na sexta-feira, o gerente de interconexão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Adeilson Nascimento, admitiu que poderia ocorrer alguma "instabilidade" nos sistemas em razão do acréscimo do nono dígito na área de DDD 11. No entanto, ele afirmou que seria "difícil precisar por quanto tempo duraria".

Procuradas pela reportagem, Vivo, Claro, Oi e TIM afirmaram que os sistemas operavam normalmente neste domingo e que nenhuma grave ocorrência tinha sido registrada por volta do meio-dia.

Esgotamento

Atualmente, cerca de 42 milhões de números com oito dígitos estão à disposição das empresas para oferecer aos clientes da área de DDD 11. Segundo Nascimento, da Anatel, havia a possibilidade de um "esgotamento" das combinações em São Paulo até o final deste ano. Com o acréscimo do nono dígito, esse total atingirá 90 milhões de combinações, o que atenderia a demanda até 2025.

A mesma resolução que determinou a inclusão do nono dígito em São Paulo prevê a expansão para o restante do País, a partir de 2013, num cronograma ainda a ser definido pela Anatel.

Além de São Paulo, os códigos de áreas 21 (Rio de Janeiro), 31 (Minas Gerais), 51 (Rio Grande do Sul) e 81 (Pernambuco), nessa ordem, estão mais próximas do "esgotamento" de combinações.

O objetivo da expansão a outras áreas, porém, seria mais para uma padronização do que necessariamente pela falta de números, ao menos no curto prazo. "A padronização (com nove números) é importante para assimilação dos usuários", afirmou Nascimento.

Adaptação

A introdução do nono dígito na telefonia móvel passará por um período de adaptação. Entre os dias 29 de julho e 7 de agosto, nos dez primeiros dias, nenhuma ligação será interceptada e todas serão completadas, seja ela realizada com oito ou nove dígitos.

A partir de 8 de agosto, todas chamadas realizadas com oito dígitos para o DDD 11 serão interceptadas parcialmente pelas operadoras e os usuários receberão uma mensagem com a orientação da nova marcação, com nove dígitos.

No entanto, até 16 de setembro, as operadoras poderão decidir se vão completar ou não automaticamente a chamada com oito dígito, após a interceptação das ligações. Todas as interceptações serão encerradas, complemente, até 15 de janeiro de 2013.