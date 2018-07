Número de conflitos no campo caiu em 2008, revela CPT O número de conflitos no campo caiu de 1.538 em 2007 para 1.170 no ano passado, mas a Comissão Pastoral da Terra (CPT) não comemorou essa queda, ao apresentar um relatório sobre a violência rural hoje na Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no convento de Itaici, município de Indaiatuba (SP). "Apesar dessa redução de ocorrências, o total de assassinatos de pessoas envolvidas se manteve inalterado - 28 em cada um dos dois anos", disse o presidente da CPT, d. Ladislau Biernaski, bispo de São José dos Pinhais (PR). O Pará foi o campeão em assassinatos - o número de mortes subiu de cinco para 13, embora o número de conflitos tenha baixado de 300 em 2007 para 245 no ano passado.