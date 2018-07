Número de desabrigados começa a cair no RS As águas de diversos rios do noroeste do Rio Grande do Sul continuam a baixar nesta segunda-feira, 30, permitindo que famílias voltem às suas casas. Levantamentos da Defesa Civil indicam que o número de desabrigados ou desalojados passou de 11.501 da tarde deste domingo, 29, para 7.655 na manhã de hoje. As inundações estão concentradas na bacia do rio Uruguai, divisa do Estado com Santa Catarina, no noroeste, e fronteira natural com a Argentina, no oeste.