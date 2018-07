Número de feridos sobe para 76, segundo bombeiros O Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom) atualizou para 76 o total de feridos no desabamento do teto da Igreja Renascer em Cristo, no bairro do Cambuci. São sete vítimas fatais. Os bombeiros pretendem continuar os trabalhos de buscas até que todo o teto que desabou tenha sido removido. Vários pontos de iluminação foram instalados e quatro helicópteros estão de prontidão para transportar eventuais feridos.