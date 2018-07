Número de homicídios cai 11,4% no RJ, diz pesquisa Pesquisa do Instituto de Segurança Pública (ISP) aponta que houve queda de 11,4% - menos 292 vítimas - no número de homicídios no primeiro semestre de 2011 em comparação com o mesmo período do ano anterior no Estado do Rio de Janeiro. Segundo o ISP, foram 2.260 casos em 2011 e 2.552 no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje. As informações são consideradas estratégicas pela Secretaria de Estado de Segurança.