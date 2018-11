Número de homicídios cai 3,9% em SP em 2011 O número de homicídios dolosos caiu 3,9% no Estado de São Paulo em 2011, de acordo com boletim elaborado pela Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) da Secretaria de Segurança Pública divulgado no final da tarde de ontem. Foram 3.789 ocorrências registradas entre janeiro e novembro deste ano em todo o Estado, 156 a menos do que no mesmo período de 2012. De acordo com a SSP, somente em novembro, os homicídios dolosos tiveram redução de cerca de 6% com relação ao mesmo período do ano passado.