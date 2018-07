Número de homicídios, roubos e sequestros cai em SP

O número de crimes cometidos em 2008 no Estado de São Paulo diminuiu com relação a 2007, segundo relatório anual divulgado nesta sexta-feira, 30, pela Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) da Secretaria da Segurança Pública. Os homicídios, roubos e sequestros apresentaram quedas significativas, de 10,4%, 13,41% e 36,17%, respectivamente. Em contrapartida, houve crescimento no número de estupros e latrocínios, de 21,4% e de 4,16%, respectivamente. Veja também: Zona sul de SP lidera casos de latrocínio, diz balanço O número de mortes por homicídios culposos (sem intenção) superou o número de homicídios dolosos registrados no Estado. Em 2008, foram constatados 4.426 homicídios dolosos contra 4.979 culposos, uma diferença de 553 registros. Ainda segundo o relatório, é a primeira vez nos últimos dez anos que o número de crimes dolosos é superado pelo de culposos, cuja grande maioria decorre de acidentes de trânsito. Segundo a secretaria, no entanto, os dados não significam um aumento no número de homicídios culposos, que apresentaram uma queda de 3,63% ante 2007, mas um decréscimo histórico nos crimes de natureza dolosa que, no acumulado dos últimos nove anos, apresentou uma baixa de 70%. Em 1999, em um dos picos de violência no Estado, foram registrados 12.818 crimes de caráter doloso contra os 4.426 observados no ano passado. De acordo com o relatório, o índice já está dentro da casa dos 10 homicídios por 100 mil habitantes - nível considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O resultado representa menos da metade da média nacional de homicídios dolosos, que é de 24,5 mortes por 100 mil habitantes. Segundo o coronel Daniel Rodriguero, subcomandante da Polícia Militar,"as quedas dos índices fazem parte de um processo de longo prazo da segurança no Estado e da integração das polícias de São Paulo no combate à criminalidade". Roubos e sequestros O relatório também indica a queda de 13,41% em casos de roubos de veículos registrados no mesmo período de análise. Enquanto a frota paulista alcançou em 2008 seis milhões de veículos, o número de unidades furtadas ou roubadas diminuiu. Em relação a 1999, os roubos de veículos tiveram queda de 60,25%, enquanto furtos de veículos apresentaram redução de 43,32%. Somados, os veículos roubados e furtados em 2008 totalizaram 159.199. Os furtos em geral apresentaram queda de 7,45% em relação a 2007. O número de extorsões mediante sequestro também manteve a tendência de queda. No ano passado, foram 60 casos, contra 94 em 2007 - diminuição de 36,17%. Latrocínio e estupro O número de latrocínios (roubo seguido de morte) também apresentou queda em comparação a 1999 - de 670 casos para 267 em 2008. Em comparação a 2007, no entanto, houve um aumento de 21,4%. Segundo o delegado-geral-adjunto Paulo Bicudo, o latrocínio acontece geralmente quando o ladrão percebe um esboço de reação da vítima. "Por isso, não vale a pena o enfrentamento em um momento de roubo", recomenda. Além de crimes de latrocínio, os casos de estupro também apresentaram crescimento. Em 2008, foram relatados 8,18 casos para cada 100 mil habitantes, 4,16% a mais que em 2007.