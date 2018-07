Número de internautas brasileiros já passa de 41 milhões O número de internautas brasileiros ultrapassou o patamar dos 40 milhões no primeiro trimestre do ano, o que representa cerca de 22% da população do País. De acordo com a pesquisa do Ibope/NetRatings, são 41,565 milhões de maiores de 16 anos com acesso à rede mundial de computadores. Segundo o gerente de análises do instituto, Alexandre Magalhães, o avanço reflete a abertura de pontos de acesso à web em escolas, bibliotecas, telecentros e outros locais, além das facilidades para adquirir computadores novos, como financiamentos e concessão de crédito. No mês de maio, o total de pessoas com acesso residencial à internet no País atingiu o recorde 35,5 milhões. Já os internautas residenciais ativos somaram 23,1 milhões, o que representa um crescimento de 29% na comparação com maio do ano passado, quando eram 17,9 milhões. Além disso, o brasileiro continua liderando o ranking dos internautas residenciais que passam mais tempo navegando. A média foi de 23 horas e 48 minutos por pessoa em maio - uma hora e um minuto a mais do que o tempo registrado em abril. Os países que mais se aproximaram da média brasileira foram o Japão (21h34min), a França (20h23min), os Estados Unidos (19h46min) e a Austrália (18h00min). Categorias A categoria com melhor desempenho por número de usuários residenciais em maio, em relação ao mês de abril, foi "Ocasiões Especiais", impulsionada pelos sites de envio de cartão de felicitações no período do Dia das Mães, com crescimento de 6,4%, atingindo 3,6 milhões de internautas. "Entretenimento", que cresceu 4,7% e recebeu 19 milhões de visitantes únicos, ficou em segundo lugar. A categoria "e-Commerce" se posicionou na terceira colocação, também com 4,7% de aumento no número de usuários, com visitas de 13,1 milhões de pessoas; seguido de "Telecom e Serviços de Internet", que cresceu 3,8% em número de usuários, atingindo 21,3 milhões de brasileiros; e de "Finanças, Seguros e Investimentos", cujo crescimento no período atingiu 3,7%, recebendo a visita de 9,2 milhões de brasileiros.