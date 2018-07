Número de intoxicados por gás no MS pode passar de 30 Pode passar de 30 o número de trabalhadores intoxicados com um gás ainda não identificado, que está escapando das instalações do frigorífico Marfrig, no Mato Grosso do Sul. O comandante do Corpo de Bombeiros no Estado, coronel-PM Ociel Ortiz Elias, informou que quatro operários morreram e três foram transportados para um hospital de Presidente Prudente (SP) em coma induzido. Os demais estão sendo atendidos em hospitais da cidade e região.