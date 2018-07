Número de latrocínios dobra na cidade de São Paulo O número de vítimas de latrocínios (roubo seguido de morte) dobrou na cidade de São Paulo no primeiro bimestre de 2013. É o que revelam as estatísticas da criminalidade divulgadas nesta segunda-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, referentes ao mês de fevereiro. Foram registradas 30 vítimas de latrocínio em janeiro e fevereiro, sendo 15 em cada mês. O número é o dobro dos 15 mortos em latrocínios computados no primeiro bimestre do ano passado - sete em janeiro e oito em fevereiro.