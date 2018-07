Número de latrocínios sobe 81,8% em SP, no 1.o trimestre

Outra má notícia para a cidade de São Paulo é que os estupros seguem igualmente em tendência de alta: nos três meses iniciais deste ano, foram registrados 26% mais casos deste crime (867, no total) do que entre janeiro e março do ano passado, quando as notificações chegaram a 688.

Roubos

As estatísticas trimestrais da SSP indicam que, no mesmo período, as ocorrências de roubos na cidade se elevaram de 27.570 para 28.123, uma variação positiva de 2%. Também aumentaram os roubos de veículos entre os três meses iniciais de 2012 e 2013, crescendo 3,5%, de 11.309 casos para 11.711. Variação semelhante ocorreu com os furtos de veículos na capital, que se elevaram de 11.170 para 11.543 no trimestre, ou seja, alta de 3%.