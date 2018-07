Número de mortes cai 8% após três meses de Lei Seca No terceiro mês de Lei Seca, o número de acidentes com vítimas fatais caiu em 8% nas rodovias federais em relação ao ano passado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). No entanto, a tendência de queda é menor do que nos outros dois meses, que tiveram redução em 13,6%. Isso se deve, segundo a PRF, à falta de fiscalização no interior do Brasil, principalmente nas cidades pequenas. Ao todo, 2,8 mil motoristas foram autuados por dirigirem bêbados no período de vigência da lei, sendo que 1,8 mil foram presos. Conforme informações da PRF, desde o início da vigência da lei, em 20 de junho, até sábado foram registrados 33.497 acidentes nas BRs, com quase 1,7 mil mortos e outros 18,7 mil feridos. No mesmo período do ano passado, foram 30.835 acidentes, com pouco mais de 1,8 mil mortes e mais de 18,5 mil feridos. Na comparação entre os dois anos, foram 118 mortes a menos.