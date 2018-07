Número de mortes em estradas cai 25% neste Carnaval O número de mortes nas estradas brasileiras caiu 25,4% no carnaval deste ano na comparação com o ano passado, aponta balanço parcial divulgado nesta segunda-feira (11) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nos três primeiros dias do feriado prolongado, de sexta-feira (8) a domingo (10), foram registradas 97 mortes, enquanto no mesmo período do ano passado a PRF já havia contabilizado 130.