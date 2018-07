Número de mortes em SC sobe para 123

A polícia encontrou na manhã desta segunda, 8, o corpo de uma menina que havia sido soterrada em Ilhota, no Vale do Itajaí. Veja também: Blumenau pede leite em pó e produtos de higiene Principal ligação entre SC e PR é liberada Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Com isso, subiu para 38 o número de mortes provocadas pelas chuvas na cidade e para 123, em todo o Estado. A Defesa Civil catarinense não soube informar a identidade da vítima nem se ela estava entre as 29 pessoas desaparecidas. Segundo o órgão, 27.236 pessoas permanecem desalojadas e 6.239, desabrigadas. Em 14 municípios foi decretado estado de calamidade pública.