Número de mortes maternas no Brasil cai 21% O número de mortes maternas no País caiu 21%, entre 2010 e 2011. Entre janeiro e setembro do ano passado, foram notificados 1.038 óbitos relacionados à gravidez ou complicações do parto. Em 2010, eram 1.317 registros. Apesar da redução, o Brasil ainda está longe da marca pretendida para as Metas do Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU): no máximo, 35 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Em 2010, foram 68 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Os números de 2011 ainda não estão concluídos.