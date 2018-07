Número de mortes pela gripe A chega a 38 no RS neste ano

O número de mortes no Rio Grande do Sul causadas pela gripe A já soma 38 casos neste ano, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quinta-feira. São cinco novas vítimas registradas desde o boletim anterior, divulgado na última segunda-feira. Dos novos casos, apenas um foi de paciente sem doenças associadas e, em dois deles, ainda se investiga se eram vacinados ou não.

O número de casos de pessoas infectadas pelo vírus H1N1 também saltou para 262, ante os 218 do último boletim. O Rio Grande do Sul é o Estado que registra o menor número de casos de infecções entre os três Estados do Sul, mas é o segundo em mortes, atrás de Santa Catarina, que alcançou 62 óbitos, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de SC.

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul informou que deverá receber 200 mil novas vacinas do Ministério da Saúde, mas ainda não tem prazo estabelecido para o início das aplicações. Com esse lote adicional, o Estado terá recebido 1 milhão de doses suplementares de vacina, além das 1,9 milhão utilizadas na campanha oficial de vacinação do Ministério da Saúde, encerrada no dia 13 de junho.