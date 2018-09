Número de mortes por chuva no Recife sobe para oito

No Córrego do Curió, também na capital, um bebê de sete meses continuava desaparecido por volta das 12 horas de hoje, após uma casa ter sido soterrada na noite de ontem. No mesmo local, uma pessoa morreu. Na cidade de Cortes, no sul de Pernambuco, um homem morreu por conta das chuvas. Ainda não há informação sobre o que teria causado a morte. Segundo balanço da Defesa Civil do Estado, 28 municípios foram atingidos pelas chuvas nos últimos dias, o que deixou 4,9 mil pessoas desalojadas.