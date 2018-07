Número de mortes por gripe H1N1 sobre para 9 no Rio de Janeiro

As novas mortes confirmadas no Estado, que elevam o total de óbitos no país para ao menos 64, são de uma grávida de 24 anos, um menino de 9 anos, um adolescentes de 14 anos e um homem de 31 anos, disse a secretaria.

O Ministério da Saúde vai anunciar mais tarde nesta sexta-feira um balanço com o número atualizados de mortes causado pela doença, conhecida como gripe suína.

Nesta sexta-feira, o Rio de Janeiro começou a distribuir um medicamento produzido pelo laboratório da Fundação Oswaldo Cruz genérico do antiviral Tamiflu, utilizado no tratamento de pessoas infectadas pela nova gripe. Inicialmente, 5.000 doses do fosfato de osetalmivir serão entregues no Estado.

"Se o paciente estiver com uma receita com cópia assinada e carimbada por um médico... poderá receber o medicamento", disse a jornalistas o secretário estadual de Saúde, Sérgio Côrtes.

O secretário acrescentou que o Estado receberá mais 10.000 tratamentos para a doença na próxima semana.

"Queremos garantir que o medicamento seja ministrado aos pacientes nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas", afirmou Cortês. De acordo com ele, a distribuição será feita em quartéis do Corpo de Bombeiros.

Pelo menos 57 grávidas ainda estão internadas no Estado com suspeita de terem contraído a doença, das quais sete estão em estado grave, de acordo com a secretaria.

(Por Rodrigo Viga Gaier)