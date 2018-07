Número de mortos em ação em favelas do Rio chega a 9 O 14º Batalhão de Polícia Militar informou na tarde de hoje que subiu para nove o número de mortos na operação nas favelas da Coreia, Taquaral e Rebu, na zona oeste do Rio. De acordo com a PM, após o final da operação, três traficantes tentavam retornar à favela, quando se depararam com policiais militares. Houve troca de tiros e os três bandidos morreram. Com eles foram apreendidas três pistolas e cinco granadas. A operação policial, que começou na manhã desta quarta-feira, conta com a participação de 300 policiais civis de diversas delegacias especializadas do Rio. Homens da Delegacia de Repressão às Armas e Explosivos (Drae) localizaram no interior da favela da Coreia a casa do chefe do tráfico local, conhecido como Aranha. A casa tem dois andares, duas piscinas e churrasqueira. A operação não tem hora para acabar.