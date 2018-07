Número de mortos em acidente em MG chega a 12 O Corpo de Bombeiros encontrou hoje o corpo de mais uma vítima do acidente com um ônibus da Viação Itapemirim em Além Paraíba, na Zona da Mata de Minas Gerais. Trata-se de Valquíria Machado Heringer. Como Valquíria era a última vítima desaparecida, os bombeiros encerraram os trabalhos de busca nas imediações do Córrego do Angu. Ao todo, o acidente deixou 12 mortos e 22 feridos. Às 15h30 de segunda, o ônibus saiu de Iúna, no Espírito Santo, rumo a São Paulo. Cerca de oito horas mais tarde, o veículo saiu da Rodovia BR-116, no quilômetro 790, despencou de uma ribanceira de aproximadamente 80 metros e caiu no córrego.