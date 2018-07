Número de mortos em Gaza chega a 121

BY NIDAL AL-MUGHRABI AND ORI LEWIS, REUTERS

Moradores picharam com grafite os muros da mesquita com os dizeres: “Vamos prevalecer, apesar da sua arrogância, Netanyahu”, em referência ao premiê de Israel.

Perguntado se é possível que o conflito deixe de ser aéreo e passe a ser uma guerra de solo em Gaza para impedir que militantes continuem atirando foguetes em direção a Israel, o primeiro-ministro do Estado judaico, Benjamin Netanyahu, respondeu: “Estamos considerando todas as possibilidades e nos preparando para todas as possibilidades”.

“Nenhuma pressão internacional nos impedirá de agir com toda a força”, afirmou o premiê a repórteres em Tel Aviv na sexta-feira, um dia depois de falar por telefone com o presidente norte-americano, Barack Obama, sobre o momento de maior violência no conflito em quase dois anos.

Médicos de Gaza afirmam que pelo menos 81 civis, incluindo 25 crianças, estariam entre os 121 mortos pelos ataques aéreos. Segundo os mesmos médicos, três militantes e 12 outras pessoas, incluindo 2 mulheres com necessidades especiais em um centro de reabilitação e um homem de 65 anos foram mortos em um ataque aéreo neste sábado.

Israel está determinado a encerrar os ataques com foguetes, que se intensificaram no mês passado depois da prisão de centenas de ativistas do Hamas na Cisjordânia, em decorrência do sequestro de três adolescentes judeus que depois foram mortos.