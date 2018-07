Número de mortos em incêndio no Quênia passa de 100 O número de mortos em um incêndio com petróleo no Quênia subiu para 111, em um dos piores desastres recentes do país, informou a polícia no domingo. "Nós contamos 91 corpos no local e há outros 20 que foram retirados", disse à Reuters o comissário de polícia da província de Rift Valley, Hassan Noor Hassan. Um caminhão se acidentou no sábado na cidade de Molo, espalhando petróleo que pegou fogo enquanto centenas de pessoas se aproximaram do local em busca de combustível grátis. (Por Wangui Kanina)