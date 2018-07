Número de mortos em Petrópolis-RJ sobe para 24 Subiu na tarde desta terça-feira para 24 o número de mortos vítimas de deslizamentos e desmoronamentos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec), a cidade tem 21 pontos de escorregamentos e alagamentos. Um total de 250 bombeiros e agentes da Defesa Civil trabalha para resgatar as vítimas. Segundo a Sedec, os corpos foram encontrados em 6 bairros (5 no Quitandinha; 1 em Doutor Thouzet; 2 em Alagoas; 1 em Lagoinha, 4 no Bingen e 5 em Independência). Duas pessoas morreram em hospitais. A secretaria não divulgou em que locais foram resgatados os últimos quatro corpos localizados nesta tarde.