Número de mortos em rodovias do Rio cresce 200% O número de mortes nas estradas federais do Rio cresceu cerca de 200% durante o feriado de Natal, segundo balanço parcial divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) hoje. De acordo com a PRF, a análise parcial, considerando os registros de acidentes entre os dias 23 e 28 de dezembro revelam dados alarmantes. Foram registrados 283 acidentes com 102 pessoas feridas e 14 mortos. Os números são altos quando comparados com o feriado prolongado no Natal do ano passado, que ocorreu entre os dias 21 e 26 de dezembro, quando foram registrados 245 acidentes com 100 feridos e cinco mortos. Enquanto o percentual de mortes nas rodovias federais fluminenses aumentou cerca de 200%, o número de pessoas feridas se manteve estável no quadro comparativo entre os dois anos e o índice de acidentes foi 10% maior. Segundo a PRF, as fortes chuvas que caíram em todo o Estado criaram um cenário bastante perigoso, tornando as pistas escorregadias e causando sérios danos no asfalto, além de desmoronamentos de barreiras e inviabilidade de tráfego em alguns trechos. Os motoristas que, ainda assim, resolveram viajar durante o feriado de Natal encontraram fluxo liberado na maior parte do Estado. Muitos abusaram da velocidade e das manobras arriscadas, criando um quadro de violência preocupante. O panorama, avaliado como extremamente negativo, impõe à PRF a implantação de um esquema de policiamento ainda mais intensificado para as festas de réveillon. O desafio é tentar conter o crescimento da violência nas rodovias federais fluminenses e reverter o péssimo gráfico desenhado no feriado do Natal.