Número de mortos Mianmar aumenta, diplomatas visitam delta A junta militar de Mianmar levou diplomatas em uma tour no delta Irrauadi no sábado, no momento em que o número de mortos pelo ciclone Nargis subia para mais de 133 mil pessoas, tornando-o um dos mais devastadores da história na Ásia. Nos ultimo 50 anos, apenas dois ciclones asiáticos superaram o Nargis em número de vítimas --em 1970, um ciclone matou 500 mil pessoas em Bangladesh e outro matou 143 mil em 1991, também em Bangladesh. Todavia, com estimados 2,5 milhões de pessoas lutando para sobreviver no delta e o governo militar se recusando a receber ajuda do exterior em larga escala, especialistas em desastres dizem que o número de mortes do Nargis deverá aumentar drasticamente. Autoridades britânicas dizem que o número de mortos agora já pode ter superado os 200 mil. Os militares, que comandam o país há 46 anos, afirmam que são capazes de organizar a distribuição de ajuda, aparentemente por temor de que um influxo de estrangeiros no país possa enfraquecer seu poder. Com chuvas tropicais pesadas atrapalhando o resgate no sábado, os generais levaram diplomatas baseados em Yangun para o delta para observar as operações de ajuda do Exército, embora se espere que seja uma visita de aparências que não mostre a realidade da situação. Próximo da cidade de Cuniangon esta semana, fileiras de homens, mulheres e crianças se espalhavam por quilômetros ao longo da estrada, implorando por comida e roupas dos veículos que passavam ocasionalmente. (Por Aung Hla Tun)