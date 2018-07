Número de mortos nas Filipinas chega a 46

A presidente das Filipinas, Gloria Arroyo, declarou ontem estado de emergência em duas províncias no sul do país, após forças de segurança encontrarem mais corpos de vítimas de um massacre ocorrido na segunda-feira. Ao menos 46 cadáveres já foram desenterrados de uma vala comum na ilha de Mindanao.

O assassinato em massa, segundo o governo, teve motivação política. Um bando armado sequestrou e matou um grupo de partidários e parentes de Ismael Mangudadatu, candidato às eleições provinciais de maio, que viajavam para a capital para formalizar a candidatura do político, que não estava no comboio. Ele acusou o chefe de um clã rival - os Ampatuans - pelo massacre.

Entre as vítimas estavam duas irmãs e a mulher do político, Genalyn Tamzon-Mangudadatu, e dezenas de jornalistas locais. "Os corpos estavam espalhados por uma área grande, em uma fazenda, enterrados a cerca de 2 metros. A cada duas horas, encontramos mais um cadáver", disse Ronaldo Puno, ministro do Interior do país.

O governo informou que a maioria das vítimas tinha marcas de bala e muitas foram mutiladas ou decapitadas. Ao lado da vala, parentes dos mortos identificavam os corpos que, em seguida, eram cobertos com folhas de bananeiras. Não há informações sobre sobreviventes.

O governo filipino tem pouca influência no sul do país, que é dominado por poderosos clãs. Para lidar com a disputa local, as famílias mantêm verdadeiros exércitos privados. Devastada pela violência política, a região também é alvo de ataques de insurgentes islâmicos.

BUSCAS

Gloria declarou estado de emergência nas províncias de Maguindanao e Sultan Kudarat, ambas na ilha de Mindanao, para que as forças de segurança tivessem mais liberdade para conduzir as buscas pelos atiradores. "Não economizaremos esforços para trazer justiça e punir os autores desse massacre", disse a presidente.

De acordo com a ONG Repórteres Sem Fronteiras, esse é o pior massacre de jornalistas do mundo - estima-se que pelo menos 20 tenham sido assassinados.