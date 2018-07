Número de mortos sobe para 128 em Santa Catarina

O número de vítimas fatais em razão das enchentes em Santa Catarina subiu para 128 neste final de semana com a localização, no final da tarde deste sábado, 13, de mais dois corpos, incluindo o de uma bebê de nove meses no Morro do Baú, município de Ilhota, um dos mais afetados na região. Segundo informações da Defesa Civil do Estado, até agora há o registro de 33.479 desalojados, sendo 6.243 desabrigados. De acordo com informações do órgão, os trabalhos continuam focados no atendimento às famílias isoladas e em garantir a segurança dos catarinenses e o acesso às localidades. Conforme o do gerente de Defesa Civil major Emerson Emerim, os principais objetivos são permitir o acesso a todas as localidades, atender às famílias que continuam isoladas, resgatar corpos de vítimas fatais e garantir segurança à população. A Central de Operações montada pala Defesa Civil está localizada no Braço do Baú e atende às comunidades do Baú Seco, Alto Baú, Alto Braço do Baú e Baú Central. Como não há energia elétrica, a Defesa Civil instalou um gerador no local. Máquinas devem iniciar, na próxima semana, trabalhos para abrir acesso ao local, pelo município de Luiz Alves. No Alto Baú, onde cerca de 100 residências foram atingidas, todos os moradores foram retirados da região, que apresenta riscos devido às condições do solo. A partir da próxima semana, o acesso à região deve ser liberado pela Defesa Civil para permitir que as pessoas retirem seus pertences.