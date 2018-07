Número de notificações de gripe A sobe para 284 no CE

"Até agora todos os casos, no total de 284 notificados, são considerados leves e moderados, mas na possibilidade de agravamento de algum caso vamos garantir transporte sanitário e assistência em hospitais da região de maior porte ou mesmo na capital", afirma o secretário da saúde do Ceará, Arruda Bastos.

A medicação para os pacientes foi liberada para o hospital de Pedra Branca na semana anterior logo após a confirmação dos casos feita pelo Laboratório Central de Saúde do Estado (Lacen) na sexta-feira, 25. Ontem o estoque do medicamento foi reforçado, com o envio de mais 500 caixas para o hospital da cidade.

Hoje foi registrado um caso suspeito da doença em Quixadá, também no sertão central. Um estudante universitário deu entrada no Hospital Regional Dr. Eudásio Barroso com sintomas da gripe. Material do paciente foi coletado para ser examinado no Lacen. Não se sabe se o jovem teve contato com moradores de Pedra Branca.