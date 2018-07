Número de queimadas em SP aumenta 40% em ano seco O número de queimadas aumentou mais de 40% no Estado de São Paulo este ano, em comparação com 2013. De 01 de janeiro até a tarde desta quarta-feira, 06, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registraram 8.647 focos de incêndio em todo o Estado. No mesmo período do ano passado foram registrados 6.154. O sistema de detecção de queimadas do Inpe detecta focos com frente de fogo a partir de 30 metros de extensão por um metro de largura, mas não identifica o tipo de vegetação queimada.