Número de refugiados sírios aproxima-se de 150 mil, diz ONU

O total inclui 50.227 refugiados na Turquia, onde mais de 6 mil chegaram somente nesta semana.

"Houve certamente na semana passada um crescimento significativo no número de refugiados chegando à Turquia, e muitas dessas pessoas estão vindo de Aleppo e de vilas vizinhas", disse Adrian Edwards, porta-voz do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), em entrevista coletiva.

"Agora, se você olhar para outras áreas, acho que a situação é de crescimento constante e crescente, mas onde há combates, tendemos a ver as consequências", disse.

Forças sírias forçaram rebeldes a saírem de um distrito estratégico de Aleppo, mas ainda ocorrem confrontos e a ONU afirma que o conflito que envolve a Síria não terá um vencedor.

Até a noite de quinta-feira, haviam 45.869 refugiados sírios registrados na Jordânia, 36.841 no Líbano e 13.587 no Iraque, país que também já registrou a volta de 23.228 iraquianos que estavam na Síria desde o dia 18 de julho, de acordo com a ACNUR, sediada em Genebra.

"Em vários países sabemos que há um número substancial de refugiados que não foram registrados", disse Edwards.

Alguns refugiados sírios também foram para outros países, incluindo Argélia, Egito e Marrocos, além de Evros, a região grega que faz fronteira com a Turquia, disse Edwards, acrescentando que o número de refugiados nesses países é "realmente pequeno" se comparado com o das nações vizinhas da Síria.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)