Número de textos do Enem com 3ª correção deve triplicar O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prevê que o número de redações do Enem que passam por um terceiro corretor chegue a 1,2 milhão nesta edição, o triplo do registrado em 2011 (379.786) e 29% do total de alunos que fizeram a prova.