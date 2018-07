Número de veículos ''encalhados'' nas ruas de SP aumentou 20% em 2009

Veículos quebrados, sem combustível ou que se envolveram em acidentes interromperam trechos de vias de São Paulo em escala recorde no ano passado. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizou 225.324 remoções, quantia 20% superior à registrada em 2008. E o resultado desse quadro é congestionamento, principalmente em vias como a Marginal do Tietê, onde a interrupção por 15 minutos de uma faixa provoca 3 quilômetros de lentidão.

A quantidade de remoções vem aumentando ano a ano, até mesmo a uma taxa maior do que a do crescimento da frota - que teve alta na capital de 4,6%. Uma das explicação é que o aquecimento econômico possibilitou a compra de carros novos, mas não houve a retirada dos mais velhos das ruas. "As pessoas continuam utilizando os velhos, como o segundo carro, em dias de rodízio", diz o consultor de engenharia de tráfego Sergio Ejzenberg.

A média mensal de retiradas de veículos das vias em 2007 era de 12.929, subindo para 15.578 no ano seguinte e chegando aos recentes 18.777 por mês. "E quando as obstruções acontecem perto de um semáforo ou em um cruzamento de vias importantes, um quarteirão inteiro fica prejudicado", diz o consultor, que calcula o impacto disso para os demais motoristas. Segundo ele, uma avenida com quatro faixas por sentido e movimentada - 2 mil veículos por faixa em uma hora - teria filas superiores a 400 metros, se uma faixa fosse bloqueada por 10 minutos. "E isso já compromete o semáforo anterior."

Somente ontem, houve 11 casos de obstruções: cinco caminhões quebrados, quatro ônibus e dois acidentes. As quebras cada vez mais são as responsáveis pelas obstruções. Em média, foram 14.274 casos desse tipo por mês no ano passado, ante 4.086 acidentes. Em relação ao ano anterior, as quebras aumentaram 24,3% e os acidentes, 15,1%. O caminhoneiro Renato Ferreira, de 29 anos, enfrentou esse problema semana passada, quando seu caminhão quebrou, às 10h30, na Marginal do Tietê, próximo da Ponte do Tatuapé. A obstrução provocou congestionamento. "A mangueira do freio de mão estourou e o caminhão travou." Os problemas mais comuns são mecânicos (45%), elétricos (17%), pneu furado (6%) e falta de combustível (1%). Os demais casos não foram identificados.

A boa notícia é que diminuiu nos últimos anos o tempo que a CET leva para retirar os veículos. Atualmente, uma ocorrência leva, em média, 24,8 minutos para ser atendida. Somente a remoção dura, em média, 14,3 minutos. No ano passado, eram necessários 15 minutos e, em 2007, 15,3. O tempo de deslocamento até o local também caiu, passando de 12,5 minutos para 12,1 e, agora, para 10,5 minutos. Segundo a CET, os principais motivos foram o aumento no número de viaturas e de operadores de tráfego, melhor distribuição dos guinchos e a diminuição dos congestionamentos.