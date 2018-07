Numismata mergulha no Chorume

Chorume é aquele líquido nojento que escoa do lixo orgânico decomposto, do esterco, mas que pode virar adubo. Também significa fartura e riqueza no sentido metafórico. O grupo Numismata aproveita esse nome para dar sentido ao reciclável que renasce de outra forma proveitosa. O grupo paulistano toca hoje no projeto Cedo e Sentado, do Studio SP, as canções de Chorume (Pimba/Tratore), seu segundo e vigoroso álbum.

O CD tem convidados bacanas, que harmonizam com o projeto sonoro do grupo. Luiz Melodia canta Prejuízo. Maria Alcina, além de participar no coro de duas faixas, é a voz principal de A Vida Como Ela É, que tem brinquedos tocados por Tatá Aeroplano (ele também produz efeitos em Tanta Saudade). Carlos Fernando (ex-Nouvelle Cuisine) canta e assovia em Viralatas. Kassin toca sintetizadores em O Inferno É Um Pouco Mais.

O guitarrista Adalberto Rabelo Filho e o vocalista e tecladista Piero Damiani, sozinhos, em dupla ou com outros parceiros, são os principais compositores da banda. Há um traço consequente no contexto do álbum, mas o que salta aos ouvidos é a diversidade sonora, típica de uma banda com gostos, influências e objetivos diferentes, mas com algo em comum. O resultado pode ser visto também como um sinal desses tempos de MP3 e um reflexo da vocação cosmopolita de São Paulo. É um ritmo (ou mais) diferente a cada faixa, com uma profusão de detalhes nos arranjos, distorções, efeitos eletrônicos e peso mais roqueiro do que no primeiro álbum, Brazilians on the Moon (2003).

Uma tensa balada rock, Todo o Céu e Essas Pequenas Coisas, abre o CD dando uma panorâmica sobre o caos urbano, enfileirando referências patrimoniais de São Paulo. Prejuízo mescla samba e rock, mas não é o que convencionalmente se conhece por samba-rock. Naïf é rock com cara de Los Hermanos, Tanta Saudade tem algo de Mutantes, pendendo para o progressivo.

Com final brusco, a faixa que iniciou emendada com a valsa A Passos Largos, desemboca num samba-choro saudosista (Anhanguera) de flauta, violão, pandeiro e cavaquinho. A faixa seguinte (Viralatas) é um fox, seguido de um frevo de trio elétrico (A Vida Como Ela É), com letra bem-humorada de marchinha. Para encerrar, uma faixa instrumental (Fernando), que varia de ritmos, mas tem o son cubano como ponto nevrálgico. Apesar de muitos alvos, o foco é certeiro.