Nutricionista alerta contra gordura e sódio

"É preciso cuidado com preparações que utilizem enlatados, embutidos e defumados, que são ricos em sódio. E isso inclui o peito de peru", diz. Também devem ser evitados, diz ela, a farinha de trigo branca, queijos com alto teor de gorduras, conservantes e corantes. "O restaurante Seletti oferece no cardápio a lista dos principais nutrientes que o prato proporciona e também se possui conservantes ou não. Essa iniciativa é muito legal."

Ela destaca ainda a grande oferta de alimentos funcionais (mais informações nesta página) nas redes Mango Smoothies, Seletti, Go Fresh, Bio Gourmet e Desfrutti. "Dependendo da escolha dos ingredientes, um sanduíche pode ser uma opção saudável. Combinar com uma salada também é uma boa pedida. Outro cuidado que se deve ter é com a frequência. O ideal é que a pessoa faça um rodízio em suas escolhas e não se esqueça da antiga, mas supernutritiva opção de arroz, feijão, carne magra, verduras e legumes."